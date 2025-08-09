En 2025, la prise de parole en public n’est plus une compétence accessoire pour les dirigeants. Elle s’impose comme un levier stratégique de leadership, d’influence...
L’Ile-de-France reste incontestablement l’une des régions les plus attractives de France. Un dynamisme économique, un réseau de transport qui est en pleine évolution, une offre...
Le groupe Coldplay fait à nouveau le buzz suite à l’affaire de la fameuse kiss cam. Une séquence devenue virale… et profitable pour le groupe...
Après le succès de Chat GPT-4 et la sortie de GPT-4.5 début 2025, OpenAI prépare la sortie très attendue de Chat GPT-5, prévue pour août...
Date de sortie, prix, détails et précommande de la Lego Game Boy — la célèbre console portable de Nintendo revient sous forme de briques avec...
Vous rêvez d’un été loin de la foule, au cœur des paysages français les plus authentiques ? Cet été 2025, Airbnb révèle les destinations les...
Netflix : l’incontournable Wednesday saison 2 + autres nouveautés La série Wednesday (Mercredi) revient dans une saison 2 très attendue, déployée en deux parties : la première...
La période de Noël et du Nouvel An à Paris est magique. La ville se transforme avec des illuminations féériques, des marchés de Noël, des...
Découvrez le programme des Journées du Patrimoine 2025 ! Chaque année, les Journées du Patrimoine sont l’occasion pour des millions de français et de visiteurs...
Aya Nakamura vient de faire son entrée au célèbre Musée Grévin à Paris, rejoignant les plus grandes célébrités françaises et internationales. Une nouvelle qui fait...
