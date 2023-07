Inflation : 15 astuces pour économiser sur ses courses alimentaires

Comment faire face à l’inflation pour les courses alimentaires ?

Lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent en raison de l’inflation, il devient essentiel de trouver des moyens efficaces de faire des économies lors de vos courses alimentaires. Des astuces simples et pratiques peuvent vous aider à gérer votre budget tout en continuant à vous nourrir sainement. Dans cet article, nous vous proposons une série de conseils applicables par le plus grand nombre pour réaliser des économies lors de vos achats alimentaires.

1. Faites une liste de courses

Avant de partir faire vos courses, prenez le temps d’établir une liste complète de ce dont vous avez réellement besoin. En vous en tenant à cette liste, vous évitez les achats impulsifs et superflus qui peuvent alourdir votre facture. Une liste bien planifiée vous permet également de mieux contrôler vos dépenses et de vous concentrer sur les articles essentiels.

Cela peut paraître basique ! Pour autant, cela fonctionne toujours autant.

2. Comparez les prix et cherchez les promotions :

Avant de choisir un magasin pour vos achats, prenez le temps de comparer les prix des produits courants. Les grandes surfaces et les supermarchés proposent souvent des promotions et des réductions sur certains articles. Soyez attentif aux offres spéciales et aux rabais pour économiser sur vos achats alimentaires. Les newsletters des principales chaines de supermarchés permettent de ne rien louper des offres à venir.

3. Optez pour les marques de distributeur :

Les marques de distributeur offrent généralement des produits de qualité similaire à moindre coût par rapport aux marques populaires. N’hésitez pas à essayer les produits de la marque de distributeur, vous pourriez être agréablement surpris par leur qualité et leurs prix plus abordables. Testez et vous verrez !

4. Achetez en vrac :

Lorsque cela est possible, achetez des produits alimentaires en vrac, notamment les céréales, les légumineuses, les fruits secs et les épices. Le vrac permet d’acheter uniquement la quantité nécessaire, évitant ainsi le gaspillage et les coûts supplémentaires liés aux emballages.

5. Privilégiez les produits de saison :

Les produits de saison sont souvent moins chers que ceux hors saison. Optez pour les fruits et légumes de saison pour réaliser des économies significatives tout en profitant de produits frais et savoureux.

6. Utilisez les coupons et les cartes de fidélité :

Les coupons de réduction et les cartes de fidélité des magasins peuvent vous faire économiser de l’argent sur vos achats alimentaires. Collectez les coupons offerts dans les journaux, les magazines ou en ligne, et n’oubliez pas de présenter votre carte de fidélité lors du passage en caisse pour bénéficier de remises supplémentaires.

Autant avant les cartes de fidélité étaient en physique et ne tenaient pas toujours dans le portefeuille. Cette fois, place à la dématérialisation. Les cartes sont stockables dans votre smartphone. Plus d’excuse !

7. Évitez les achats impulsifs :

Lorsque vous faites des achats alimentaires en ligne, évitez les achats impulsifs. Les plateformes de commerce électronique peuvent être remplies de tentations avec des suggestions de produits et des offres alléchantes. Résistez à l’envie de cliquer sur des articles qui ne sont pas sur votre liste de courses préétablie.

Faire ses courses en ligne peut aussi permettre de se concentrer uniquement sur sa liste et ainsi d’éviter les tentations.

8. Cuisinez en grande quantité :

Planifiez vos repas à l’avance et cuisinez en grande quantité. Les restes peuvent être réutilisés pour préparer d’autres repas, ce qui vous permettra de faire des économies sur les ingrédients et de réduire le gaspillage alimentaire.

9. Favorisez les magasins à prix réduits :

Certains magasins offrent des prix réduits sur les produits alimentaires. Renseignez-vous sur les épiceries à prix discount ou les marchés locaux pour trouver des offres avantageuses.

10. Vérifiez les Dates de Péremption :

Avant d’acheter des produits alimentaires, vérifiez les dates de péremption. Évitez d’acheter des articles périssables en grande quantité si vous ne pouvez pas les consommer avant la date limite. Cela vous évitera le gaspillage et les pertes financières.

11. Privilégiez les produits locaux :

Les produits locaux peuvent parfois être moins chers que les produits importés en raison des coûts de transport réduits. Favorisez les marchés locaux et les producteurs régionaux pour obtenir des produits frais et de qualité à des prix avantageux.

12. Utilisez les applications de Cashback :

Certaines applications de cashback offrent des remises sur vos achats alimentaires. Il vous suffit de scanner vos tickets de caisse ou de télécharger vos factures pour bénéficier de remboursements sur certains produits. Cette astuce peut vous permettre d’économiser quelques euros sur vos dépenses.

13. Faites des stocks en période de promotion :

Profitez des périodes de promotion pour faire des stocks sur les produits non périssables tels que les conserves, les produits secs et les produits surgelés. Acheter en gros lors des promotions peut vous permettre de réaliser des économies significatives sur le long terme.

14. Évitez les grignotages impulsifs :

Évitez les achats de grignotages impulsifs qui peuvent rapidement s’accumuler sur votre facture de courses. Prévoyez des collations saines à portée de main pour éviter d’être tenté par des produits moins nutritifs et plus coûteux.

15. Réutilisez les Restes de Repas :

Ne gaspillez pas les restes de repas. Cela peut paraître évident et pourtant !

Réutilisez-les pour préparer de nouvelles recettes ou le déjeuner du lendemain. Cela vous évitera de jeter de la nourriture tout en vous permettant de réaliser des économies.

En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez réaliser des économies intelligentes et prendre en charge votre budget alimentaire même en période d’inflation. Une approche réfléchie de vos achats, combinée à une planification minutieuse des repas et à la recherche des meilleures offres, vous permettra de faire des courses alimentaires de manière économique sans sacrifier la qualité de votre alimentation. Rappelez-vous que la gestion de votre budget alimentaire est une compétence précieuse qui vous aidera à traverser les périodes de hausse des prix tout en vous permettant de vous nourrir sainement et de manière équilibrée.

Crédit photo : Image par Steve Buissinne de Pixabay