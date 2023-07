10 techniques pour diminuer le stress avant la rentrée

La rentrée de septembre est souvent synonyme de stress pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse d’étudiants, de parents ou de professionnels. La transition entre les vacances estivales et la reprise des activités peut être source d’anxiété et de tension. Cependant, il existe des techniques simples et accessibles à tous pour réduire le stress et aborder cette période de rentrée de manière plus sereine. Dans cet article, découvrez 10 stratégies efficaces pour diminuer le stress de la rentrée et entamer cette période avec positivité et tranquillité.

1. Planification et Organisation :

La planification est un excellent moyen de réduire le stress lié à la rentrée. Commencez par établir une liste des tâches à accomplir avant la rentrée, qu’il s’agisse d’achats de fournitures scolaires, de préparation des documents administratifs ou de la gestion des horaires. En prévoyant à l’avance, vous allégerez votre mental. Vous évitez également les situations de dernière minute qui peuvent générer du stress inutile.

En organisant votre emploi du temps et vos priorités, vous aurez également plus de contrôle sur vos activités, ce qui réduit l’anxiété liée à l’incertitude. Investissez dans un agenda ou une application de gestion du temps pour vous aider à rester organisé et à suivre vos engagements.

2. Pratique de la Respiration et de la Relaxation :

La respiration profonde et la relaxation sont des outils puissants pour apaiser le stress avant la rentrée. Des exercices de respiration simples peuvent calmer le système nerveux et réduire les niveaux de cortisol, l’hormone du stress. Essayez de pratiquer la respiration abdominale en inspirant profondément par le nez, en maintenant l’air pendant quelques secondes, puis en expirant lentement par la bouche.

La relaxation peut également être obtenue par des techniques telles que la méditation, le yoga ou le Tai Chi. Ces pratiques favorisent la présence et la pleine conscience, vous permettant ainsi de gérer le stress de manière plus efficace. Vous pouvez par exemple tester ce programme audio de Coaching Méditatif de 28 jours pour lâcher prise.

3. Activité Physique Régulière :

L’activité physique est un moyen éprouvé de réduire le stress et d’améliorer le bien-être mental. Faire de l’exercice libère des endorphines, les « hormones du bonheur », qui procurent une sensation de bien-être et réduisent l’anxiété.

Vous n’avez pas besoin de vous lancer dans des séances d’entraînement intenses ; une simple marche quotidienne, une séance de yoga ou une activité sportive qui vous plaît suffit. L’essentiel est de bouger régulièrement pour libérer les tensions accumulées et améliorer votre humeur. N’attendez pas la rentrée pour commencer !

4. Communication et Partage :

La communication est essentielle pour gérer le stress de la rentrée. Si vous êtes parent, parlez avec vos enfants de leurs sentiments et de leurs appréhensions concernant la rentrée. Encouragez-les à exprimer leurs émotions et assurez-vous qu’ils se sentent soutenus et écoutés.

Pour les étudiants et les professionnels, partager vos préoccupations avec des amis, des collègues ou des proches peut vous soulager d’une partie du stress. Vous réaliserez que vous n’êtes pas seul à ressentir ces émotions, ce qui peut aider à relativiser les inquiétudes. L’exprimer c’est aussi se soulager.

5. Prendre du Temps pour Soi :

Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer avant la rentrée. Réservez des moments de loisirs et de plaisir pour faire les activités qui vous rendent heureux et vous permettent de vous évader du stress.

Cela peut être aussi simple que de lire un livre, de prendre un bain relaxant, de passer du temps dans la nature ou de pratiquer un hobby qui vous passionne. Se donner du temps pour soi permet de recharger ses batteries émotionnelles et de mieux faire face aux défis de la rentrée.

6. Déconnectez-vous des Écrans :

Les écrans, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, peuvent être une source de stress en raison de la surcharge d’informations et des interactions incessantes sur les réseaux sociaux. Avant la rentrée, accordez-vous des moments de déconnexion en limitant le temps passé devant les écrans. Cela vous permettra de vous recentrer sur vous-même et de vous détacher du stress numérique.

7. Pratiquez la Pensée Positive :

Adoptez une attitude positive envers la rentrée. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs, focalisez-vous sur les opportunités et les expériences positives qui vous attendent. La pensée positive peut influencer votre état d’esprit et renforcer votre résilience face aux défis.

8. Fixez-vous des Objectifs Réalistes :

Définissez des objectifs réalistes pour la rentrée. Évitez de vous mettre une pression excessive en cherchant à tout accomplir à la perfection. Priorisez vos tâches et concentrez-vous sur l’essentiel. Cela vous aidera à rester concentré et à éviter de vous sentir submergé.

9. Pratiquez la Visualisation :

La visualisation est une technique efficace pour réduire le stress et renforcer la confiance en soi. Avant la rentrée, prenez quelques minutes chaque jour pour vous visualiser dans des situations positives et réussies. Imaginez-vous gérant avec succès les défis de la rentrée, cela renforcera votre estime de soi et vous aidera à aborder la rentrée avec plus de sérénité.

10. Pratiquez la Reconnaissance :

Prenez le temps d’exprimer votre gratitude envers les choses positives de votre vie. La reconnaissance peut être un puissant antidote au stress en vous permettant de vous concentrer sur les aspects positifs plutôt que sur les difficultés. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour quelques éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant.

Conclusion :

La rentrée de septembre peut être une période stressante pour de nombreuses personnes, mais en utilisant ces 10 techniques simples et accessibles à tous, vous pouvez diminuer le stress et aborder cette période avec plus de calme et de confiance. La planification, la respiration, l’activité physique, la communication, le temps pour soi, la déconnexion des écrans, la pensée positive, les objectifs réalistes, la visualisation et la reconnaissance sont autant d’outils pour vous aider à mieux gérer le stress de la rentrée.

Rappelez-vous qu’il est normal de ressentir du stress face aux changements et aux nouvelles responsabilités. Soyez bienveillant envers vous-même et accordez-vous le temps nécessaire pour vous adapter à cette nouvelle période. En pratiquant ces techniques régulièrement, vous pourrez aborder la rentrée avec une attitude plus positive et constructive, vous permettant ainsi de vivre cette période avec plus de sérénité et d’épanouissement.

