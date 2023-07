6 astuces pour réserver ses billets d’avion moins chers

Quelles sont les astuces des voyageurs pour payer ses billets d’avion moins chers ? Une question largement posée dans les médias ! C’est pourquoi nous avons décidé de nous y intéresser. En effet, alors que les prix des billets d’avion augmentent (en comparaison à la période qui a précédé le covid), comment faire pour tenter de décrocher les prix les plus intéressants ?

Obtenir des billets d’avion moins chers est possible… à condition de connaître quelques astuces et surtout… d’être flexible pour son voyage ! Voyagez malin !

Les astuces pour des billets d’avion moins chers

En tant que voyageurs avisés, nous aspirons tous à découvrir le monde. Pour autant, nous aspirons à le faire sans dépenser une fortune en billets d’avion. Heureusement, il existe des astuces et des stratégies qui peuvent nous aider à faire des économies. Dans cet article, présentation de conseils pratiques pour payer ses billets d’avion moins chers. Bien entendu, sans compromettre la qualité et surtout, sans remettre en cause son voyage.

Soyez flexible sur vos dates et horaires de vol

Assurément l’un des moyens les plus efficaces pour économiser sur les billets d’avion ! Etre flexible sur les dates et les heures de départ. Les compagnies aériennes utilisent des algorithmes complexes. Cela leur permet de déterminer leurs tarifs. Ceux-ci peuvent varier considérablement selon le jour de la semaine, la période de l’année et même l’heure du vol. En général, les vols en milieu de semaine, en particulier les mardis et mercredis, sont souvent moins chers que les vols du week-end. De même, les horaires de vol moins « populaires » tels que les départs tôt le matin ou tard le soir peuvent être plus abordables.

Lorsque vous recherchez des billets d’avion sur internet, n’hésitez pas à utiliser des sites de réservation qui vous permettent de visualiser un calendrier de tarifs sur plusieurs jours. C’est notamment le cas de Google Flights. Le comparateur permet d’avoir une vue des tarifs globale sur le mois. Cela vous aidera à identifier les périodes les moins chères pour voyager vers votre destination. C’est l’astuce que j’utilise le plus. Cela permet d’identifier certains jours où les billets sont moins chers, alors autant en profiter. C’est redoutable !

La flexibilité est donc la clé pour trouver des offres avantageuses, et vous pourriez être surpris des économies que vous pourriez réaliser simplement en ajustant vos dates de voyage.

Réservez à l’avance, mais pas trop tôt

Autre astuce, parfois moins simple à appréhender ! Trouver le bon équilibre est essentiel lorsqu’il s’agit de réserver des billets d’avion. En général, réserver plusieurs mois à l’avance peut permettre de bénéficier de tarifs avantageux. Les compagnies aériennes proposent souvent des offres promotionnelles pour les premières réservations. Cependant, réserver trop tôt peut également entraîner des coûts plus élevés, car les tarifs peuvent fluctuer à mesure que la date de départ approche.

Pour maximiser les chances d’obtenir les meilleurs prix, il est recommandé de réserver vos billets environ 3 à 5 mois avant votre date de voyage prévue. Cette période est souvent le moment où les compagnies aériennes proposent des offres attractives tout en ayant une bonne visibilité sur la demande. Mais cela va dépendre aussi de la destination, de la période… C’est pourquoi l’idéal est de suivre les prix des vols pendant une certaine durée pour constater si la période est propice à la réservation ou pas encore.

Si vous voyagez pendant la haute saison touristique ou lors d’événements spéciaux, réserver très à l’avance est encore plus crucial pour éviter les hausses de prix de dernière minute.

Utilisez les comparateurs de vols

Les comparateurs de vols en ligne sont des outils précieux pour trouver les meilleures offres disponibles sur le marché. Ils permettent de comparer les prix de différentes compagnies aériennes et des agences de voyage. Le tout en un seul clic, ce qui fait gagner du temps et de l’argent.

Certains des comparateurs populaires que vous pouvez utiliser : Kayak, Skyscanner, Expedia… mais surtout Google Flights !

Lors de votre recherche, assurez-vous de sélectionner des options flexibles pour les dates, et également en ce qui concerne les aéroports de départ et d’arrivée. Parfois, il peut être moins cher de voler depuis un aéroport voisin, donc gardez un œil sur toutes les possibilités. Enfin, il est essentiel de bien comprendre les politiques et les frais supplémentaires des compagnies aériennes, tels que les frais de bagages, pour vous assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Vigilance car certains comparateurs peuvent afficher des prix plus bas que les sites des compagnies pour un même vol. Parfois, cela nécessite de payer avec une carte bancaire spécifique. Une fois un vol identifié par un comparateur, allez toujours vérifier le prix sur le site de la compagnie aérienne.

Optez pour les vols en correspondance

Si votre destination finale n’est pas desservie par des vols directs, envisagez de choisir des vols en correspondance. Souvent, ces itinéraires peuvent être moins chers que les vols directs, mais ils peuvent nécessiter un peu plus de temps pour atteindre votre destination. Cependant, si vous avez une certaine souplesse dans votre emploi du temps et que vous souhaitez explorer de nouvelles villes en chemin, les vols en correspondance peuvent être une excellente option.

Lors de la réservation de vols avec escale, assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour la correspondance. Il est recommandé de laisser au moins deux heures entre les vols pour éviter tout stress inutile. De plus, vérifiez les politiques de bagages des compagnies aériennes concernées, car certaines compagnies peuvent appliquer des frais supplémentaires pour les bagages enregistrés sur des vols en correspondance.

Profitez des programmes de fidélité et des miles aériens

Si vous voyagez fréquemment, adhérer aux programmes de fidélité des compagnies aériennes peut être extrêmement bénéfique. Ces programmes vous permettent d’accumuler des miles à chaque vol que vous effectuez. Au bout d’un moment, vous pourrez les échanger contre des réductions, des surclassements ou même des billets gratuits à l’avenir. Certaines compagnies aériennes proposent également des cartes de crédit liées à leur programme de fidélité. Cela vous permet de gagner des miles supplémentaires à chaque achat effectué avec la carte. C’est par exemple le cas d’American Express avec Air France / Klm et plus généralement l’alliance SkyTeam.

N’oubliez pas de vous inscrire aux programmes de fidélité des compagnies aériennes auprès desquelles vous voyagez le plus souvent. Même si vous voyagez de manière occasionnelle, vous pourriez être surpris de voir à quel point les miles peuvent s’accumuler. Gardez également un œil sur les offres promotionnelles et les partenariats avec d’autres entreprises, car cela peut être l’occasion de gagner des miles bonus, par exemple sur une réservation d’hôtel.

Surveillez les promotions et les offres spéciales

Les compagnies aériennes, les agences de voyage et les sites de réservation proposent régulièrement des promotions spéciales et des offres de dernière minute. Pour être informé des bonnes affaires dès qu’elles sont disponibles, n’hésitez pas à vous abonner aux newsletters et aux alertes. Suivez également les compagnies sur les réseaux sociaux. En effet, elles publient souvent des offres exclusives pour leurs abonnés.

Soyez prêt à réserver rapidement lorsque vous trouvez une offre intéressante, car celles-ci sont généralement limitées dans le temps. Egalement soumises à des quantités limitées de billets. Les offres de dernière minute sont particulièrement courantes. En effet, les compagnies aériennes cherchent à remplir les sièges restants sur leurs vols.

Si vous êtes flexible sur vos dates de voyage et que vous n’avez pas de contraintes spécifiques, surveiller les promotions peut être une excellente façon de dénicher des billets d’avion à prix réduits. Cependant, gardez à l’esprit que ces offres peuvent être aléatoires et ne sont pas garanties. Il est donc préférable de rester ouvert à différentes possibilités et de ne pas compter entièrement sur les offres de dernière minute si vous avez des impératifs de voyage stricts.

Bon voyage !

En conclusion, payer ses billets d’avion moins chers ne nécessite pas nécessairement de compromettre la qualité de son voyage. En utilisant ces astuces, vous économiserez sur vos voyages aériens. Le tout en profitant d’une expérience de voyage agréable. Gardez à l’esprit que la flexibilité, la planification stratégique et la recherche sont les clés pour trouver les meilleures offres. Bon voyage !

Crédit photo : Image par ThePixelman de Pixabay