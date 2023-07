JO 2024 Paris : Kylian Mbappé, dernier porteur de la flamme ?

Kylian Mbappé sera-t-il le dernier porteur de la flamme Olympique pour les JO 2024 de Paris ? La question se pose à 1 an de la compétition la plus attendue partout sur la planète !

Quel sportif sera le dernier porteur de la flamme olympique ?

C’est le journal Le Parisien qui a publié un sondage dimanche 23 juillet 2023 à ce sujet. Quel sportif actuel ou ancien imaginez-vous comme dernier porteur de la flamme des JO 2024 ? C’est la question qui a été posée à un panel.

A la première place du classement, c’est Teddy Riner avec 25%. Il est largement plébiscité dans ce sondage. En 2ème position, c’est donc le footballeur Kylian Mbappé avec 11%. Une belle reconnaissance pour le sportif qui tient en haleine les fans de foot en cet été 2023 avec son club le PSG. Partira ou partira pas ? Et si oui, quand ?

Martin Fourcade et Zinédine Zidane terminent le podium à égalité avec 10%. Suivent David Douillet, Marie-José Pérec, Laure Manaudou ou encore Yannick Noah.

Pas de décision prise pour le moment concernant le dernier porteur. Il se pourrait qu’ils soient en groupe et que de jeunes sportifs soient sélectionnés. Ce fut le cas lors des JO de Londres. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Les JO 2024, un événement planétaire

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont l’un des événements sportifs les plus attendus au moLa cnde. Prévus pour se dérouler durant l’été 2024, la capitale parisienne deviendra la capitale mondiale du sport le temps d’un été. Paris, qui a déjà accueilli les JO en 1900 et en 1924, sera la première ville à accueillir cet événement pour la troisième fois.

Les JO de Paris 2024 promettent d’être une célébration de l’excellence sportive, de l’unité et de la diversité. Avec une programmation étendue couvrant une variété de sports allant de l’athlétisme traditionnel au surf en passant par l’escalade, le public aura l’occasion de soutenir des athlètes de classe mondiale, repoussant les limites de l’effort physique et mental.

La capitale française se prépare déjà à accueillir des milliers d’athlètes et de spectateurs venus du monde entier. Les infrastructures sont en cours de modernisation et de construction pour offrir des installations de pointe, répondant aux normes olympiques internationales. Des stades emblématiques tels que le Stade de France et le Parc des Princes seront au cœur de l’action, accueillant des épreuves comme l’athlétisme et le football. La cérémonie d’ouverture sera organisée en plein coeur de Paris, sur sa plus belle avenue, la Seine !

En dehors de la compétition sportive, les Jeux Olympiques de Paris 2024 chercheront également à promouvoir l’inclusion et la durabilité. Des programmes sociaux et éducatifs seront mis en place pour laisser un héritage positif dans la communauté locale et internationale. Des initiatives visant à réduire l’empreinte carbone et à promouvoir des pratiques éco-responsables seront également mises en œuvre pour que ces jeux soient les plus respectueux de l’environnement possible.

Les passionnés de culture auront également l’occasion de profiter d’un programme artistique riche et varié. Des expositions, des spectacles et des manifestations culturelles seront organisés pour mettre en valeur la diversité culturelle de la France et du monde entier. Les rues de Paris s’animeront avec des festivités pour célébrer cette occasion unique.

Alors que la date approche, l’excitation monte dans le monde entier. Les athlètes se préparent intensément pour réaliser leurs rêves olympiques, tandis que les amateurs de sport comptent les jours avant de vivre des moments inoubliables. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’annoncent comme une fête du sport, de la culture et de l’humanité, rassemblant les nations autour des valeurs d’excellence, de respect et de paix.