Comment se protéger du soleil pendant les vacances ? Une question fondamentale à l’heure où les cancers de la peau font parler. Se protéger du soleil est devenu un réflexe indispensable, pour tous. Voici quelques conseils !

Quels sont les effets potentiels du soleil sur la peau ?

Durant l’été, le soleil brille de plus en plus fort, invitant chacun à profiter du grand air et des activités en plein air : plage, activités nautiques, randonnées… Cependant, il est essentiel de se protéger de manière adéquate contre les effets nocifs des rayons ultraviolets (UV) du soleil.

Une exposition prolongée et sans protection peut entraîner des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau, des dommages oculaires et, dans les cas les plus graves, augmenter le risque de développer un cancer de la peau. Pour profiter des bienfaits du soleil tout en évitant les risques pour votre peau et votre santé, voici quelques conseils simples et essentiels pour une exposition sûre au soleil.

L’ombre reste votre meilleure alliée !

Lorsque le soleil est au zénith, entre 12 heures et 16 heures, les rayons UV sont les plus intenses. Il est donc conseillé de chercher l’ombre pendant ces heures de la journée. Optez pour des zones ombragées, telles que les arbres, les parasols, ou des abris temporaires pour réduire votre exposition directe au soleil. Casquette ou chapeau, lunettes de soleil… sont requises.

Désormais, grâce aux applications mobiles de météo, notamment sur iPhone, il est possible de suivre l’indice UV en temps réel de son lieu de vacances ou autre. De quoi s’informer et adapter ses activités !

Portez des vêtements protecteurs

Choisissez des vêtements légers, mais couvrants, pour réduire l’exposition directe de votre peau au soleil. Optez pour des t-shirts à manches longues, des pantalons légers et des robes longues qui peuvent protéger votre peau. Les chapeaux à larges bords sont également essentiels pour protéger votre visage, vos oreilles et votre cou. De plus, les lunettes de soleil avec une protection UV vous aideront à protéger vos yeux des rayons nocifs.

Mais le must, ce sont les vêtements spécifiques anti-UV pour une protection maximale. Des T-Shirts avec SPF 30 ou 50, des polos, des chapeaux… il existe désormais de très nombreux vêtements conçus spécifiquement pour vous aider à protéger votre peau. Ne pas hésiter à y recourir !

La crème solaire tu étaleras

Soyez généreux avec la crème soleil ! L’utilisation de crème solaire est cruciale pour se protéger contre les rayons UV. Choisissez une crème solaire à large spectre avec un indice de protection solaire (SPF) d’au moins 30. Appliquez généreusement la crème solaire sur toutes les parties exposées de votre peau, y compris le visage, le cou, les bras et les jambes. N’oubliez pas les zones sensibles comme les oreilles, le cou et le dos des mains.

Une application insuffisante diminue l’efficacité de la protection, alors n’hésitez pas à en mettre une quantité généreuse. Renouvelez l’application toutes les deux heures, surtout après avoir nagé ou transpiré.

Protégez vos lèvres et vos cheveux

Avez-vous déjà pensé à protéger ces parties sensibles de votre corps ?

La peau des lèvres est plus fine et vulnérable aux rayons UV. N’oubliez pas de protéger vos lèvres avec un baume à lèvres contenant un écran solaire. Pour protéger vos cheveux, portez un chapeau ou utilisez un produit capillaire contenant un un filtre UV. De plus, les cheveux peuvent également subir des dommages dus au soleil, il est donc important de les protéger également.

Méfiez-vous d’un temps nuageux…

Beaucoup de gens pensent, à tort, que par temps nuageux, les rayons du soleil sont moins nocifs. Cependant, même par temps nuageux, les rayons UV peuvent atteindre votre peau. Par conséquent, il est essentiel de continuer à appliquer de la crème solaire et à prendre des mesures de protection, peu importe le temps qu’il fait.

Protégez les enfants !

Cela peut paraître une évidence et pourtant ! Il suffit parfois de se rendre à la plage pour observer de très jeunes enfants en plein soleil sans protection sur la tête, sans lunettes…

Les enfants ont une peau plus sensible que celle des adultes et sont plus vulnérables aux effets néfastes du soleil. Assurez-vous de protéger les enfants avec des vêtements appropriés, des chapeaux, des lunettes de soleil et de la crème solaire adaptée à leur âge. Évitez de les exposer directement au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Si possible, privilégiez les activités en plein air tôt le matin ou en fin d’après-midi lorsque les rayons UV sont moins intenses.

Hydratez-vous régulièrement !

L’exposition prolongée au soleil peut entraîner une déshydratation, surtout lors des journées chaudes. Assurez-vous de boire suffisamment d’eau pour rester bien hydraté. Pensez également à emporter une bouteille d’eau lors de vos sorties en plein air pour pouvoir vous hydrater régulièrement.

Surveillez les crèmes et médicaments photosensibilisants

Certains médicaments peuvent rendre votre peau plus sensible au soleil. Les médicaments photosensibilisants comprennent notamment certains antibiotiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques, et médicaments contre l’acné. Si vous prenez des médicaments, vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien pour savoir s’ils sont photosensibilisants. Prenez les précautions nécessaires pour protéger votre peau lorsque vous êtes sous traitement en questionnant un professionnel de santé.

Protégez-vous et profitez pleinement de l’été en toute sécurité !

Crédit photo : Image par Pexels de Pixabay