2 applications mobiles pour remplacer « Assistant SNCF »

Du mouvement dans les applis mobiles de la SNCF !

Voyager en train est souvent un choix privilégié pour de nombreux voyageurs en raison de sa praticité, de son confort et de son impact environnemental moindre. Avec la numérisation croissante du secteur ferroviaire, les applications mobiles offrent désormais une multitude de services pour faciliter la planification et la réservation de voyages en train.

Toutefois, à la fin du mois d’août, une application mobile bien connue des utilisateurs va disparaître.

Clap de fin pour « Assistant SNCF »

L’Assistant SNCF s’arrêtera le 29 août. Clap de fin pour cette application très utilisée. En effet, elle permettait d’accéder facilement à toutes les infos trafic des lignes, des gares et des trains. Elle permettait également d’y stocker ses cartes de réductions et billets de train. Pratique !

Dans un but d’harmonisation et de réduction du nombre d’applis mobiles proposées par la SNCF, l’appli disparaît au profit de « SNCF Connect ».

2 applis pour remplacer « Assistant SNCF »

Deux des applications les plus populaires en France pour remplacer « Assistant SNCF » SNCF Connect et Trainline. Fonctionnalités, convivialité… tour d’horizon des spécificités de chaque application.

SNCF Connect

SNCF Connect est l’application officielle de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), principale société ferroviaire nationale en France. Elle propose une interface simple et conviviale qui permet aux voyageurs de rechercher, réserver et gérer leurs voyages en train. L’application est disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android. Malgré des déboires à son lancement, il semble sur l’application soit de plus en plus adoptée par les utilisateurs (qui n’ont finalement pas beaucoup d’autres choix !).

Réservation de billets de train : Avec SNCF Connect, les voyageurs peuvent facilement rechercher et réserver des billets de train pour des trajets nationaux et internationaux. L’application propose différentes options de tarifs et d’horaire, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité dans leur choix.

Gestion des billets et des réservations : Une fois que les billets sont réservés, SNCF Connect permet aux voyageurs de stocker leurs billets directement dans l'application, éliminant ainsi le besoin de billets papier. Les voyageurs peuvent également consulter les horaires des trains, les modifications d'itinéraires et les retards en temps réel.

Carte de fidélité SNCF : L'application intègre les cartes de fidélité SNCF, permettant aux utilisateurs de bénéficier de réductions et d'avantages exclusifs lors de leurs voyages en train. Cela permet également d'avoir les cartes de manière dématérialisée dans l'application.

Trainline

Trainline est une application de voyage populaire qui permet aux utilisateurs de rechercher et de réserver des billets de train dans plusieurs pays européens, dont la France. L’application propose également des billets pour d’autres modes de transport, tels que les bus et les vols. Trainline est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Recherche de billets multi-compagnies : Trainline se distingue par sa fonction de recherche multi-compagnies, qui permet aux utilisateurs de trouver des billets de différentes compagnies ferroviaires pour un même trajet. Cette fonction offre une plus grande variété d’options aux voyageurs.

Comparaison des prix et des horaires : L'application offre une fonction de comparaison des prix et des horaires pour les différentes options de transport disponibles, ce qui permet aux utilisateurs de choisir les meilleures offres pour leurs voyages.

Simplicité et rapidité : Trainline se démarque fortement par la fluidité et la rapidité de navigation. Prendre des billets de train en quelques clics est possible.

Comparaison !

Malgré leurs similitudes dans le domaine des réservations de billets de train, SNCF Connect et Trainline présentent quelques différences notables :

Gamme de services : SNCF Connect est davantage axée sur les services proposés par la SNCF, offrant ainsi des avantages spécifiques aux voyageurs utilisant les trains nationaux en France. En revanche, Trainline propose une gamme de services plus large, en permettant aux utilisateurs de rechercher des billets de train auprès de plusieurs compagnies ferroviaires et de différents modes de transport.

Convivialité : Les deux applications offrent une interface conviviale et facile à utiliser, mais certains utilisateurs pourraient trouver que la fonction de recherche multi-compagnies de Trainline est particulièrement pratique pour comparer les options et les tarifs disponibles.

Avantages spécifiques : Les voyageurs réguliers de la SNCF peuvent bénéficier des avantages liés à la carte de fidélité SNCF grâce à SNCF Connect, tandis que Trainline offre des fonctionnalités plus polyvalentes pour les voyageurs qui utilisent différents modes de transport.

Conclusion

En conclusion, SNCF Connect et Trainline sont deux applications pratiques pour les voyageurs souhaitant réserver des billets de train. SNCF Connect offre une approche plus spécifique pour les voyages en train en France, avec l’avantage de la carte de fidélité SNCF. Trainline, quant à elle, se distingue par sa fonction de recherche multi-compagnies, offrant ainsi une plus grande variété d’options de voyage. En fin de compte, le choix entre les deux applications dépend des préférences individuelles et des besoins spécifiques à chacun.